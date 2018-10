Il Tfn ha giudicato inammissibili i ricorsi di Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania e Novara: la Serie B resta a 19 squadre

La Serie B resta a 19 squadre. Il Tfn (Tribunale federale nazionale Figc) ha infatti giudicato inammissibili i ricorsi di Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania e Novara. Come appreso dall’Ansa, la decisione della giustizia sportiva conferma di fatto il formato a 19 squadre del campionato cadetto, già giunto alla sesta giornata. I cinque club citati, militanti in Serie C, avevano portato avanti una lotta giudiziaria da diverse settimane dopo l’esclusione dalla ‘B’ di Avellino, Bari e Cesena per inadempienze finanziarie.