Serie B, i risultati della 15ª giornata: Pisa e Spezia rallentano, il Sassuolo in fuga?

Serie B, i risultati della 15ª giornata: Pisa e Spezia rallentano, i toscani di Inzaghi pareggiano con il Cosenza, ko dei liguri a Palermo

Si chiude la 15ª giornata di Serie B, che dà al Sassuolo una speranza di fuga: le sue prime inseguitrici – Pisa e Spezia – rallentano. I toscani infatti pareggiano 2-2 con il Cosenza, con il pari della beffa cosentino che arriva nel finale a firma di Fumagalli. Un punto che però basta per tornare davanti allo Spezia, caduta al Barbera contro il Palermo. Nelle altre partite della domenica il Frosinone supera il Cesena per 3-2, mentre la Salernitana fa poker alla Carrarese.

Frosinone-Cesena 3-2 (30′ Di Bruttopilo, 38′ Shpendi [C], 45′ Canotto, 61′ Marchizza rig., 80′ Curto [C])

Pisa-Cosenza 2-2 (5′ Lind, 26′ Piccinini, 72′ Mazzocchi [C], 90’+2′ Fumagalli [C])

Palermo-Spezia 2-0 (35′ Baniya, 64′ Wisniewski aut.)

Salernitana-Carrarese 4-1 (18′ Wlodarczyk, 20′ Soriano, 41′ Schiavi rig. [C], 53′ Verde rig., 89′ Nwanko)