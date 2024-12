Serie B, i risultati della 17ª giornata: il Catanzaro sorpassa il Palermo, la Juve Stabia inguaia ancor di più la Salernitana

Serie B, i risultati della 17ª giornata: il Catanzaro sorpassa il Palermo, la sorpresa Juve Stabia inguaia ancor di più la Salernitana in zona playout

Si chiude la 17ª giornata di Serie B con le vittorie di Catanzaro e Juve Stabia. I calabresi battono il Palermo grazie ai gol di Biasci e Pompetti – per i rosanero a segno Nikloau – che permette ai giallorossi di andare in ottava posizione scavalcando proprio i siciliani. Nell’altra sfida tutta made in Sud invece la Juve Stabia batte in trasferta la Salernitana e si conferma la rivelazione di questa stagione piazzandosi al sesto posto e in piena corsa playoff. Meno bene i calabresi, ancora fermi a 17 punti in sedicesima posizione. Doppio 0-0 invece in Brescia-Carrarese e Cittadella-Cremonese.

Brescia-Carrarese 0-0

Cittadella-Cremonese 0-0

Palermo-Catanzaro 1-2 (3′ Biasci, 32′ Niklaou [P], 82′ Pompetti)

Salernitana-Juve Stabia 1-2 (7′ Adorante, 45’+1′ Amatucci [S], Candellone)