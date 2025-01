Serie B, i risultati della 23ª giornata: il Pisa accorcia sul Sassuolo e vede la vetta: i punti di distacco sono solo 2; dopo due vittorie Palermo ko

Grande prova del Pisa che in inferiorità numerica per tre quarti di partita (espulso Marin al quarto d’ora del primo tempo) batte la Salernitana con il gol di Moreo e si avvicina alla testa della Serie B, con il Sassuolo ad appena due punti sopra la squadra di Filippo Inzaghi. Nelle altre partite di oggi il Palermo perde 2-1 in casa della Reggiana, dopo aver vinto le ultime due partite. Pareggio della Cremonese, che però rimane la prima delle inseguitrici dietro al trio di testa e infine vittoria del Catanzaro che da un lato continua a rimanere in zona playoff e dall’altra inguaia il Brescia.

Reggiana Palermo 2-1 (14′ Lucchesi, 25′ Ceccaroni [P], 47′ Sersanti)

Brescia-Catanzaro 2-3 (5′ Nuamah [B]11′ Iemmello, 68′ Borini, 86′ Bianchi [B], 90’+7′ Bonini)

Pisa-Salernitana 1-0 (56′ Moreo)

Cremonese-Modena 2-2 (17′ Vandeputte, 25′ Di Pardo [M], 42′ Palumbo rig. [M], 88′ De Luca)