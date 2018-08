Serie B, stop ai ripescaggi: campionato a 19 squadre?

Dopo l’esclusione di Bari, Cesena e Avellino la Serie B sarà un campionato a 19 squadre? Possibile stop ai ripescaggi, le ultime

Continua la bufera in Serie B. L’inizio del campionato è stato posticipato ed è ancora in ballo la questione ripescaggi dopo l’esclusione e il seguente fallimento di Bari, Cesena e Avellino. L’ultima puntata ha visto l’ok dell’organismo al ripescaggio di Novara e Catania ma attenzione al possibile ribaltone: non è da escludere l’ipotesi di un campionato cadetto a 19 squadre secondo la Gazzetta dello Sport.

La Lega B lo scorso luglio aveva chiesto lo stop ai ripescaggi, con il no della Federcalcio giunto lo scorso 3 agosto 2018. Ma ecco il possibile dietrofront: lo stop si sarebbe riavvicinato nel corso delle ultime ore, uno scenario che coinvolgerebbe in maniera pesante anche i campionati di Serie C e Serie D. Attesi aggiornamenti sulla vicenda, il caos continua…