Serie B, doppio colpo della Ternana: in arrivo Martella e Donnarumma

La Ternana è pronta a chiudere per l’arrivo del difensore e dell’attaccante dal Brescia: ecco i dettagli della trattativa

La Ternana di Cristiano Lucarelli, neopromossa in Serie B, è pronta a mettere a segno un doppio colpo dal Brescia. Come riportato da Tuttosport, sono in arrivo il difensore Bruno Martella e l’attaccante Alfredo Donnarumma, finiti ai margini del progetto di Filippo Inzaghi.

I due, entrambi con il contratto in scadenza nell’estate del prossimo anno, dovrebbero firmare un biennale, portando circa 800mila euro nelle casse della società lombarda per la vendita dei loro cartellini.