Serie C, la finale dei playoff sarà tra Carrarese e Vicenza

Playoff di Serie C: la finale sarà tra Carrarese – che ha eliminato il Benevento – e il Vicenza, che ha battuto l’Avellino

Saranno Carrarese e Vicenza le due finaliste dei playoff di Serie C. I toscani si sono qualificati eliminando il Benevento in semifinale: decisiva la vittoria nell’andata, mentre nel ritorno hanno trovato il pareggio in rimonta in trasferta. Per quanto riguarda i veneti decisiva la vittoria casalinga contro l’Avellino per 2-1: a segno Della Morte e Costa.

La finale d’andata si giocherà mercoledì sera alle 21.00, mentre il ritorno sarà domenica prossima alle 17.30.