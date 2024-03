Serie C, secondo esonero stagionale per Lucarelli: addio al Catania

Secondo esonero stagionale per Cristiano Lucarelli: prima la Ternana mentre ora dal Catania. La situazione sull’ex attaccante

Cristiano Lucarelli non è più l’allenatore del Catania. Per il livornese è stata fatale la sconfitta per 5-2 contro l’Avellino maturata ieri nel turno infrasettimanale di Serie C.

Questo è stato il secondo esonero stagionale per Lucarelli che era già stato esonerato dalla Ternana dopo sei punti conquistati in dodici partite. Non è bastata dunque la conquista della finale di Coppa Italia di Serie C per Lucarelli che non potrà dunque nemmeno giocarsi il titolo.