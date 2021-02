Sibilia: «Figc, ecco il mio piano per la svolta. La pandemia non è finita»

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Dilettanti, ha così parlato riguardo al futuro del movimento calcistico italiano

Intervistato da il Mattino, Cosimo Sibilia, ex presidente federale e attuale presidente della Lega Dilettanti, ha così parlato riguardo al futuro del movimento:

«Non posso tirarmi indietro adesso, è anche una questione di onore e dignità. C’era un accordo, con un ex presidente federale a fare da garante, di cui pare nessuno se ne ricordi. Questo è un anno drammatico per tutti. La pandemia non è finita. Non ho scritto il libro dei sogni. Il mio è un documento sobrio: governance, attività sportiva, riforma dei campionati, giustizia sportiva, attività dilettantistica, calcio femminile, formazione e attività sociali e culturali».