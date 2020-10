Sibilia (LND): «Se riparte il nostro mondo, riparte il paese»

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha parlato dell’emergenza Coronavirus e delle ricadute sul calcio

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha parlato delle ricadute dell’emergenza Coronavirus sul calcio. Le sue parole nel corso dell’evento Sportlab.

«Sono 8 mesi che ci sitiamo interessando all’organizzazione per il Covid. Noi abbiamo bloccato per primi i campionati, prima la D, poi quelli regionali, partendo da Lombardia e Veneto e via via in tutta Italia. I numeri della Lnd sono imponenti: oltre 12mila società, oltre 1 milione di tesserati, oltre 560mila partite all’anno. Un mondo che si muove, che non ha solo un’attività sportiva ma anche sociale. Se il nostro mondo riparte, riparte il paese perché significa che ci siamo messi in condizione di ripartire e che abbiamo messo da parte questa tragedia».