Sindaco Bagno a Ripoli: «Viola Park obiettivo ambizioso della Fiorentina»

Il Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha parlato ai microfoni di Italia 7 in merito al Viola Park della Fiorentina. Le sue dichiarazioni:

«Per il Viola Park la Fiorentina ha messo obiettivi addirittura più ambiziosi ma credo che fine marzo-inizio aprile possa essere il periodo giusto per l’inaugurazione, poi la data precisa la deciderà la dirigenza viola. Saremo ben felici di essere presenti in questo passaggio che sarà sicuramente storico per la storia del del club viola. La Fiorentina non ha mai avuto un centro sportivo di proprietà».