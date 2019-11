Siviglia: Jesus Navas, Reguilon e l’importanza delle fasce

Il Siviglia di Lopetegui sta disputando un grande campionato. Molti meriti sono dei terzini, sia Jesus Navas che Reguilon sono determinanti

Il Siviglia di Lopetegui è una delle sorprese di questo inizio di stagione. Con 24 punti, gli andalusi sono ad appena una lunghezza di distanza da Real Madrid e Barcellona (che però devono ancora giocare il Clasico).

Nello specifico, Lopetegui possiede la coppia di terzini forse migliore del campionato. Jesus Navas e Reguilon sono determinanti in entrambe le fasi per il Siviglia, squadra che attacca soprattutto sfruttando l’ampiezza. Non a caso, gli andalusi concentrano solo il 23% dei propri attacchi per vie centrali (uno degli ultimi dati della Liga). Segno di come sia una squadra che vuole sfruttare le corsie esterne.