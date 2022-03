Siviglia, i tifosi fischiano Martial: permanenza a rischio

L’avventura di Martial al Siviglia non decolla e nell’ultima partita è stato anche fischiato dai suoi tifosi

Anthony Martial a gennaio a voluto cambiare aria. Dal Manchester United è andato Siviglia nella Liga.

Un’amore che non decolla, però, visto che sin qui le sue prestazioni non sono state positive e anche in zona gol ha segnato soltanto una rete. I tifosi nell’ultimo match l’hanno fischiato ed ecco che la sua permanenza potrebbe non essere così scontata. Lo riporta il Sun.