Skriniar ammette: «Barcellona e Bayern mi hanno cercato»

Intervistato da uno Youtuber slovacco, il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha parlato di calciomercato e dell’interesse delle big europee nei suoi confronti

Milan Skriniar, difensore centrale dell’Inter, è stato ospite dello youtuber slovacco Saija. Il giocatore, tra le tante cose, ha parlato anche di calciomercato. Ecco le sue dichiarazioni: «Non ho alcuna intenzione di lasciare l’Inter, però può succedere di tutto. Mi hanno accostato a Bayern Monaco e Barcellona? Sì, ho letto anch’io. Ammetto che le notizie sul loro interesse non erano false, però non c’è stato alcun dialogo ufficiale. Quanto penso di valere? Non posso saperlo, ma credo io possa valere circa 70 milioni di euro».