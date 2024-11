Skriniar Juve, spunta un nuovo colpo di scena sulla trattativa? Le parole di Luis Enrique svelano questo

Skriniar Juve: annuncio di Luis Enrique, tecnico del Psg, sul difensore ex Inter che piace ai bianconeri per rinforzare la linea arretrata a gennaio

Arriva lo svolta che avvicina sostanzialmente il possibile trasferimento nella sessione invernale di calciomercato di Milan Skriniar alla Juve. Luis Enrique, allenatore del Psg, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro il Tolosa. Parole anche sull’ex Inter Milan Skriniar, obiettivo del calciomercato Juve per rinforzare la difesa a gennaio.

POCO MINUTAGGIO PER SKRINIAR – «Questo è il processo normale in una squadra. Quando non giochi sei infelice. Se vedo cose che mi piacciono in partita o in allenamento, posso cambiare la loro situazione».

Come riferito da Fabrizio Romano su X, Skriniar dovrebbe lasciare il Paris nel 2025: da capire se a gennaio oppure in estate, ma comunque i bianconeri potrebbero affondare il colpo per rinforzare già la stagione in corso la propria difesa.