Skriniar Star Of The Match: premiato dopo Polonia-Slovacchia

Il gol del 2-1 di Milan Skriniar regala la vittoria alla Slovacchia contro la Polonia: premiato alla fine della gara

Il suo destro preciso nell’angolino basso al 69′ ha regalato una incredibile vittoria alla Slovacchia. Milan Skriniar, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha riportato avanti la sua nazionale dopo che era stata raggiunta momentaneamente da un altro “italiano”, Linetty.

Il gol del difensore interista ha regalato i primi, fondamentali, tre punti alla squadra. Per Skriniar, però, la gioia non si limita al solo gol. A fine partita, infatti, è stato premiato come Man of the match, ovvero come il migliore in campo.