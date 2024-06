Slovacchia-Ucraina: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Alla ESPRIT Arena l’incontro degli Europei Slovacchia-Ucraina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Alla ESPRIT Arena di Dusseldorf va in scena la partita degli Europei tra Slovacchia-Ucraina, secondo turno del gruppo E. Entrambe le squadre hanno vinto alla prima giornata: gli slovacchi guidano il girone grazie alla vittoria a sorpresa contro il Belgio, mentre i gialloblù hanno perso con un netto 3-0 contro la Romania. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Slovacchia-Ucraina, le probabili formazioni

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. Ct. Calzona.

UCRAINA (4-3-3): Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk. Ct. Rebrov.

Slovacchia-Ucraina: orario e dove vederla in tv

Slovacchia-Ucraina si gioca alle ore 15 di venerdì 21 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW Tv per gli abbonati.