Slovenia-Bulgaria: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Stozice andrà in scena l’amichevole tra Slovenia e Bulgaria: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Stozice di Lubiana va in scena l’amichevole di avvicinamento agli Europei tra Slovenia e Bulgaria. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Slovenia-Bulgaria, le probabili formazioni

Slovenia (4-4-2): Oblak; Stojanovic, Blazic, Bijol, Janza; Horvat, Gorenc Stankovic, Gnezda Cerin, Lovric; Ilicic, Sesko. Ct: Kek.

Bulgaria (4-3-3): Mitov; Antov, Nedyalkov, Atanasov, Popov; Gruev, Kostadinov, Krastev; Delev, Despodov, Kirilov. Ct: Iliev.

Slovenia-Bulgaria: orario e dove vederla in tv

Slovenia-Bulgaria si gioca alle ore 15 di sabato 8 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sky Sport Calcio (canale numero 202). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go.