Slovenia-Serbia 1-1: Jovic ferma i sloveni nel finale

All’Allianz Arena, la seconda giornata degli Europei tra Slovenia-Serbia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Slovenia-Serbia, valevole per la prima giornata degli Europei.

PRIMO TEMPO

Primo tempo molto intenso, con la Slovenia che è messa meglio in campo, costringendo i serbi a rimanere bassi. Poche occasioni però nei primi 45′: subito Mlakar si rende pericoloso con una conclusione che trova pronto Rajkovic che mette in corner sul suo rasoterra. La Serbia fatica e si fa vedere in avanti solo con il bel colpo di testa di Vlahovic, che prende il tempo al difensore, ma trova Oblak pronto a bloccare in due tempi. Nel finale le occasioni migliori: prima la Slovenia con Elsnik che centra il palo e sulla ribattuta Sesko manca clamorosamente la porta sguarnita. Sul ribaltamento di fronte Mitrovic da pochi passi trova la respinta con il piede di Oblak, su cui però l’arbitro fischia un fallo in attacco. Dove non ci arrivano i difensori ci arriva Oblak a deviare un tentativo di Birmancevic.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Serbia prova un sussulto facendo entrare ad inizio secondo tempo Gacinovic al posto di Mladenović. Oblak sventa una grande occasione dopo un bellissimo uno-due con Tadic e Mitrovic. Partita molto movimentata con Bijol che addirittura sfiora il palo. Il vantaggio però della Slovenia è solo questione di tempo, e arriva tramite Karnicnik al 69′ dove sfrutta un bel cross di Elsnik,. Il pareggio viene sfiorato però da Mitrovic che colpisce la traversa. Il raddoppio della Slovenia è vicino, considerando la conclusione di poco fuori di Karnicnik. Dal 2-0 della Slovenia al pareggio last minute del giocatore del Milan Jovic.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko. Ct. Kek.

SERBIA (3-4-1-2): Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic; Tadic; Mitrovic, Vlahovic. Ct. Stojkovic.