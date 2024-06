Slovenia Serbia, il pareggio nel finale fa sfumare la possibilità di fare la STORIA. Ma la SLOVENIA C’è riuscita lo stesso per un MOTIVO

Slovenia Serbia, un dato MOLTO IMPORTANTE per quanto riguarda gli Europei soprattutto dopo il finale che ha scaturito il pareggio

Nonostante il pareggio incassato all’ultimo secondo amareggi la Slovenia, chew si è vista sfumare il passaggio ai quarti di finale, va comunque considerato che la squadra di Sesko ha evitato la sconfitta in due match consecutivi per la prima volta nella sua storia in un grande torneo internazionale: due pareggi in queste prime due giornate di EURO 2024.

Secondo quanto riportato dai dati Opta, la rete del vantaggio, firmata da Žan Karničnik al minuto 68’07” è stata la più tardiva ad aver sbloccato un match dal punteggio di 0-0 in questo Europeo