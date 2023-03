SOCIAL CALCIO – Napoli, Spalletti fa la storia e i tifosi ci credono: «Ora il Chelsea»

SOCIAL CALCIO – Il Napoli di Luciano Spalletti scrive la storia del club azzurro e ora i tifosi vogliono sempre di più

Il Napoli di Luciano Spalletti scrive un’altra importante pagina della storia azzurra. Con uno Scudetto ormai in tasca e praticamente mai in discussione, i partenopei hanno centrato anche i quarti di finale di Champions League per la prima volta nella loro storia, imponendosi per 3-0 al ritorno contro l’Eintracht.

Se potessi scegliere una squadra per i quarti sarebbe il Chelsea. Bisogna vendicarsi di quel maledetto ottavo nel 2012 e, obiettivamente, gli uomini giusti il Napoli ce li ha. — Ludovica Donnarumma (@DLudovica) March 16, 2023

Il Napoli è avanti anni luce le altre — Morningstar ⭐ (@4gog0) March 16, 2023

“Speriamo di beccare il Napoli”



Ok, buona fortuna pic.twitter.com/taXPt5rWAw — D1P7 (@D_IP17) March 16, 2023

E adesso i tifosi sognano in grande. Nessuno osa pronunciare la parola finale, ma si vuole continuare ad andare avanti il più possibile, magari eliminando ora quel Chelsea che nel 2012 distrusse i sogni di gloria della squadra allora allenata da Mazzarri, beffata al ritorno dai londinesi.