Solskjaer sibillino: «Lukaku? A inizio stagione avremo chi darà il massimo» – VIDEO

Ole Gunnar Solskjaer commenta i rumors che circolano intorno a Romelu Lukaku, obiettivo dichiarato di mercato dell’Inter

«Di rumors al Manchester United ce ne sono sempre. Il giorno in cui inizieremo il campionato avremo dei giocatori che daranno tutto per la squadra». Ole Gunnar Solskjaer prova a fare il pompiere e getta acqua sul fuoco intorno alle voci che vedono Lukaku come prossimo giocatore dell’Inter.

L’allenatore, in conferenza stampa, non si è sbilanciato su chi schiererà nel match amichevole contro il Leeds. Probabile, comunque, l’impiego dell’attaccante belga.