Solskjaer: «Stavolta sarà fantastico, non come in Bulgaria» – VIDEO

Solskjaer, tecnico del Manchester United ha presentato il match di questa sera contro il Partizan di Belgrado. Ecco le sue parole.

«Dopo quanto successo in Bulgaria c’è stata una riunione con i ragazzi e come ha detto Maguire abbiamo studiato il protocollo. Ma sono sicuro e credo che sia del buono nelle persone e sono certo che stavolta l’atmosfera sarà fantastica. Cercheremo di tenere la situazione tranquilla giocando un bel calcio ma dipenderà da noi. Ci fidiamo della Uefa. Come ha detto anche Milosevic speriamo sarà una bella occasione per celebrare il buon calcio».