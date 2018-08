Idea Soriano per il Torino: il centrocampista del Villareal è anche nel mirino dell’Atalanta

Nuova idea per il calciomercato del Torino: dopo aver ufficializzato il terzino Aina, e in attesa dell’arrivo del difensore Djidji, il club granata pensa a un rinforzo a centrocampo. Come riporta Sky Sport, l’ultima idea porta a Roberto Soriano, ex Sampdoria e da due stagioni in Liga con la maglia del Villareal. Il Torino ha avviato i primi contatti con il club spagnolo per il centrocampista, per cui si segnala anche il recente interesse dell’Atalanta. Soriano, classe 1991, vanta 8 presenze con la Nazionale azzurra: l’esordio nel novembre 2014, in amichevole contro la Croazia, mentre l’ultima convocazione è datata marzo 2016, in amichevole contro la Germania e sempre con Antonio Conte ct.