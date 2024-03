Sorteggi Champions League: data, orario e dove vederli

Sorteggi Champions League, a Nyon si sapranno gli accoppiamenti dei quarti di finale della competizione: data, orario e dove vederli

Fuori tutte le italiane dai quarti di Champions League: dopo Lazio e Napoli, anche l’Inter è stata eliminata dall’Atletico Madrid. Nella giornata odierna a Nyon ci saranno i sorteggi dei quarti di finale con gli accoppiamenti fra le squadre rimaste. Nel lotto di otto squadre sono rimaste: due inglesi, tre spagnole, una francese e due tedesche. Ecco nel dettagli le formazioni qualificate con la data, l’orario e le info utili per seguire il sorteggio e dove vederlo in diretta tv.

Le squadre qualificate

Arsenal (Inghilterra)

Barcellona (Spagna)

Bayern Monaco (Germania)

Manchester City (Inghilterra)

Paris Saint-Germain (Francia)

Real Madrid (Spagna)

Atletico Madrid (Spagna)

Borussia Dortmund (Germania)

Sorteggio Champions League: orario e dove vederlo

I sorteggi di Champions League dei quarti di finale andranno in scena a Nyon alle ore 12. Sarà possibile seguirli in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200, per abbonati), Prime Video (tv/streaming, pere abbonati) e Canale 20 (gratis). L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming su su SkyGo (per abbonati), Youtube Sky Sport (gratis), Now (per abbonati), Mediaset Infinity (gratis) e sul sito della Uefa (gratis).