Sorteggi Europa League 2019/20 LIVE: gli abbinamenti delle urne di Nyon

Da Nyon, i sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League 2019/20 in diretta live: gli avversari di Inter e Roma

L’Europa League entra nel vivo: le urne di Nyon (Svizzera), sede UEFA e luogo dove si tiene il sorteggio, decreteranno gli abbinamenti per i sedicesimi di finale della competizione europea. Le squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta, tra cui Inter e Roma, sono in attesa di conoscere il nome del prossimo avversario.

Il sorteggio avrà inizio alle ore 13:00 e sarà seguito in diretta da Calcio News 24. Fra le teste di serie figurano le vincitrici dei gruppi e le quattro migliori terze dei gironi di Champions League. Le “non teste di serie” sono invece le 12 seconde dei gironi di Europa League più le altre quattro terze della Champions League.

Come previsto dal regolamento per gli accoppiamenti, ai sedicesimi non possono affrontarsi club provenienti dallo stesso gruppo o della stessa federazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sorteggi sedicesimi Europa League 2019/20: la diretta live

Aggiornamenti a partire dalle ore 13:00.

Sorteggi sedicesimi Europa League 2019/20: la lista delle partecipanti

TESTE DI SERIE: Ajax (Ola), Salisburgo (Aus), Inter (Ita), Benfica (Por), Siviglia (Spa), Malmo (Sve), Basilea (Svi), LASK (Aus), Celtic (Sco), Arsenal (Ing), Porto (Por), Espanyol (Spa), Gent (Bel), Istanbul Basaksehir (Tur), Braga (Por), Manchester United (Ing).

NON TESTE DI SERIE: Shakhtar Donetsk (Ucr), Bayer Leverkusen (Ger), Olympiacos (Gre), Club Brugge (Bel), APOEL (Cip), FC Copenaghen (Dan), Getafe (Spa), Sporting Lisbona (Por), Cluj (Rom), Eintracht Francoforte (Ger), Rangers (Sco), Ludogorets (Bul), Wolfsburg (Ger), Roma (Ita), Wolverhampton (Ing), AZ Alkmaar (Ola).