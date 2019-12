Sorteggi ottavi Champions League: le possibili avversarie di Juventus, Napoli e Atalanta

Cresce l’attesa per i sorteggi di Champions: chi possono incontrare Juventus, Napoli e Atalanta agli ottavi

Si avvicina il giorno dei sorteggi di Nyon per gli ottavi di Champions League. La Juventus, forte del primato nel proprio girone, e Napoli e Atalanta, qualificatesi come seconde, sono in attesa di conoscere il nome del proprio avversario.

Ecco le possibili combinazioni:

JUVENTUS: Borussia Dortmund; Chelsea; Olympique Lione; Real Madrid; Tottenham.

NAPOLI: Barcellona; Bayern Monaco; Lipsia; Manchester City; PSG; Valencia.

ATALANTA: Barcellona; Bayern Monaco; Lipsia; Liverpool; PSG; Valencia.