Sorteggio calendario Serie A 2019/2020: data e dove vederlo in diretta TV

La Lega di Serie A non ha ancora ufficializzato la data del sorteggio del calendario del campionato 2019/2020: ecco quando potrebbe avvenire

La Serie A 2019/2020, come comunicato dalla Lega Calcio, aprirà i battenti nel penultimo weekend di agosto, fra sabato 24 e domenica 25. Per conoscere come si diramerà il programma del nuovo campionato italiano bisognerà però aspettare che venga stilato il nuovo calendario. Sorteggio calendario Serie A 2020: la compilazione dei calendari la scorsa estate è stata effettuata giovedì 26 luglio 2018, e anche per quest’anno il tutto dovrebbe avvenire negli ultimi giorni di luglio.

Data sorteggio calendario Serie A 2019/2020

Anche se ancora non è stata ufficializzata dalla Lega di Serie A, la data del sorteggio del prossimo calendario sarà presumibilmente quella di giovedì 25 luglio, con l’inizio delle operazioni che potrebbe essere fissato per le ore 19.00.

Appena la Lega di Serie A stabilirà le date ufficiali, sarete aggiornati su questa pagina.

Parametri sorteggio

Anche se ancora non si conoscono tutti i parametri di cui si terrà conto nel corso del sorteggio, alcuni criteri che porteranno alla compilazione del calendario di Serie A si conoscono fin d’ora:

Nelle ultime 4 giornate sarà prevista assoluta alternanza di impegni in casa e trasferta per le seguenti coppie di squadre: Juventus e Torino, Inter e Milan, Roma e Lazio, Brescia e Atalanta, Genoa e Sampdoria;

Negli impegni infrasettimanali feriali non saranno possibili incontri fra Juventus, Inter, Milan, Lazio, Roma né la disputa dei derby cittadini di Torino, Milano, Roma e Genova;

I derby stracittadini di Torino, Milano, Roma e Genova non potranno disputarsi né alla prima, né all’ultima giornata, e saranno calendarizzati in giornate differenti.

Dove vederlo in diretta TV e in streaming

Il sorteggio del calendario della Serie A 2019/2020 sarà visibile in diretta tv e in diretta streaming dagli appassionati. È probabile che l’evento venga trasmesso infatti da Sky e DAZN (clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento e aver diritto a un mese gratuito), le due piattaforme che detengono i diritti televisivi del campionato.

Gli abbonati potranno dunque seguire la compilazione delle varie giornate in tv sintonizzandosi su Sky e DAZN, o in streaming collegandosi alle app Sky Go e DAZN ma anche al canale Youtube della Lega di Serie A.