Sorteggio Champions League: Atletico Madrid e Liverpool rischi Juventus

Sorteggio Champions League, alle 12 a Nyon si definiranno gli ottavi: i bianconeri sono testa di serie, la Roma “spera” nel Porto.

Cresce l’attesa per il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che vedrà coinvolte due squadre italiane, la Juventus e la Roma. Sorteggio Champions League: a Nyon, a partire da mezzogiorno, l’urna dell’UEFA dirà quali saranno le prossime avversarie dei bianconeri e dei giallorossi. Per le due squadre la situazione si preannuncia molto diversa.

La Juventus di Allegri, che ha vinto il Gruppo H, sarà testa di serie, e questo teoricamente dovrebbe garantire alla formazione torinese un abbinamento più morbido. I pericoli sono rappresentati da Atletico Madrid e Liverpool, vere mine vaganti dell’urna di Nyon per la Vecchia Signora. La situazione della Roma è sicuramente più critica, visto che non avendo vinto il proprio girone, i giallorossi rischiano concretamente di trovare un ostacolo insormontabile già agli ottavi: le possibilità di affrontare PSG, Manchester City e Barcellona sono alte. Ma in caso di sorteggio “fortunato” i giallorossi potrebbero pescare il Porto, che probabilmente rappresenterebbe per la squadra di Di Francesco il miglior abbinamento possibile.

SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE 2018-19 IN DIRETTA LIVE