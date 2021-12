Sousa: «Orgoglioso di rappresentare un club dalla grandezza straordinaria come il Flamengo»

Paulo Sousa, nuovo allenatore del Flamengo, ha parlato presentandosi come nuovo allenatore del club brasiliano

FLAMENGO – «Mi rivolgo alla tifoseria più grande del mondo, sono molto orgoglioso e soddisfatto di rappresentare un club dalla grandezza straordinaria come il Flamengo. Lavoreremo duro insieme per dare gioie e titoli, per stringere intorno alla squadra i 40 milioni di tifosi. Giocheremo insieme ai nostri sostenitori».