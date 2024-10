Spagna, De La Fuente esclude il caso Yamal: «Nessuna pressione»

Il commissario tecnico della Spagna esclude pressioni da parte del Barcellona circa Lamine Yamal

Luis De La Fuente, commissario tecnico della Spagna, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida tra la Roma e la Serbia, valevole per la quarta giornata di Nations League. Ecco le sue parole circa il caso creatosi sull’infortunio di Lamine Yamal.

PROBLEMA – «Aveva un problema, perciò gli ho chiesto come stava e se ce l’avrebbe fatta per la partita di martedì. Alla fine abbiamo optato per il riposo, come già fatto con altri giocatori. Troppa cautela? Nessuno è un mago, semplicemente il calcio è così. Se altri calciatori mi avessero manifestato lo stesso disagio di Lamine, sarebbero rimasti a casa anche loro»

PRESSIONI – «Pressioni del Barcellona? Mi dispiace che alcune persone credano a certe cose. Di media i giocatori disputano una partita al mese con la Nazionale – salvo eccezioni come lo scorso anno, quando siamo stati fortunati a raggiungere la finale dell’Europeo e ne abbiamo giocate 17 -, non mi sembra che sia un problema per i club. Non ho parlato con nessuno del Barcellona. Semplicemente Lamine è stato onesto con me, dicendomi che non si sente pronto, e io mi fido completamente di lui: ho apprezzato la sua maturità. Yamal è insostituibile, ma dobbiamo giocare in undici e chi prenderà il suo posto avrà voglia di scalare le gerarchie. Ognuno ha ben presente il valore che dà a ciascun giocatore. Lamine è fantastico, ma anche chi lo sostituisce è molto bravo e sicuramente farà benissimo»