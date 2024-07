Spagna Germania, AMMONIZIONE FATALE per il tedesco Rudiger. Salterà l’ipotetica semifinale

Spagna Germania, durante il match l’arbitro ha ammonito il tedesco Rudiger: sanzione fatale per una ipotetica semifinale ad Euro 2024

In questo momento si sta giocando Spagna Germania per i quarti di Euro 2024, e durante il corso del primo tempo i tedeschi hanno dovuto riscontrare un problema non solo per il match attuale, ma anche per una ipotetica semifinale.

Infatti Rudiger ha preso il cartellino giallo, che gli costerà il prossimo incontro se nel caso i tedeschi dovessero battere la Spagna nel match odierno. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.