Spagna-Inghilterra, chi vince? Conor McGregor non ha dubbi: «Ci ho messo 100 mila euro: risultato fisso»

Chi vince tra Spagna e Inghilterra domenica sera? Il fighter irlandese Conor McGregor di per se non ha dubbi: Euro 2024 lo vinceranno le Furie Rosse. Di seguito le sue parole.

Hey guys, Spain are winning 3-1 tomorrow. I have placed €100k on @Duelbits at the amazing odds of 19/1. This result will see me take in €2m cash as well as the €1.1m I will cash on them just winning! €3.1m all in! The match is on my birthday! Tomorrow!

Good luck and YOU’RE…

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 13, 2024