Spagna-Inghilterra highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la quarta giornata del girone 4 della Uefa Nations League

Dopo il pareggio a reti bianche contro la Croazia, l’Inghilterra torna in campo per sfidare la Spagna in trasferta nella gara valida per la quarta giornata del gruppo 4 della Nations League. La classifica del raggruppamento vede gli iberici in testa con due vittorie su altrettante gare giocate, mentre Croazia ed Inghilterra occupano l’ultima posizione a pari merito con un punto. La Spagna, dunque, con una vittoria stasera si garantirebbe un posto nelle semifinali della competizione, mentre per l’Inghilterra un successo potrebbe allontanare gli spettri della retrocessione nella League B.

A dirigere la sfida in programma allo stadio Stadio Benito Villamarín di Siviglia sarà l’arbitro polacco Szymon Marciniak coadiuvato dagli assistenti Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz e dagli addizionali Frankowski e Dobrynin. Infine il quarto uomo designato per la gara è Krzysztof Myrmus. Ecco gli highlights e i gol di Spagna-Inghilterra:

SPAGNA-INGHILTERRA 0-1 – Al 16′ del primo tempo arriva il vantaggio dell’Inghilterra. Marcus Rashford muove palla verso Raheem Sterling che arrivato in area lascia partire un bellissimo tiro verso l’incrocio di sinistra. E’ l’1-0.

SPAGNA-INGHILTERRA 0-2 – Al 30′ del primo tempo, Marcus Rashford riceve palla in area e si trova una prateria davanti. Senza esitare calcia e trova il gol all’angolino basso di sinistra.

SPAGNA-INGHILTERRA 0-3 – Al 40′ Raheem Sterling trova la doppietta personale! Riceve un passaggio sensazionale, si trova a tu per tu con il portiere e con freddezza manda il pallone in fondo alla rete.

SPAGNA-INGHILTERRA 1-3 – Al 13′ minuto del secondo tempo accorcia le distanze la Spagna con Alcacer Paco che stacca bene e di testa segna sotto la traversa.

SPAGNA-INGHILTERRA 2-3 – Sergio Ramos segna da una posizione davvero difficile svettando per impattare il cross e colpendo di testa con potenza vicino al palo destro. Conclusione eccellente al 48′ del secondo tempo.