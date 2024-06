Spagna Italia, Juanfran: «Azzurri MOLTO FORTI, ecco cosa servirà per BATTERLI. Abbiamo una grande squadra anche noi»

L’ex terzino Juanfran ha parlato della seconda giornata di Euro2024 tra Spagna e Italia. Ecco le sue dichiarazioni

Juanfran, ex terzino spagnolo dell’Atletico Madrid, ha parlato a Sky Sport dell’attesissimo sfida della sua Spagna contro l’Italia, valida per la seconda giornata di Euro2024.

ITALIA – «Proprio come nella mia Spagna, nella Nazionale di De la Fuente ci sono tanti giovani di qualità. Questa Spagna, così come l’Italia, sta vivendo una fase di rinnovamento. Ci sono anche giocatori esperti, ma questi sono affiancati da una nuova generazione. È difficile fare paragoni con la Spagna di qualche anno fa, la migliore della storia Pedri, Morata, Gavi, Fabian Ruiz… Questa Spagna ha una grande squadra, ma anche l’Italia è molto forte. Per vincere stasera dovremo correre e lottare più degli azzurri»