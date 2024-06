Spagna Italia, Donnarumma: «Il DESTINO è ancora nelle nostre mani, ma siamo arrabbiati. Abbiamo sbagliato TROPPO»

Gianluigi Donnarumma, estremo difensore dell’Italia, ha parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna

Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano dell’Italia, è intervenuto ai microfoni Rai per parlare della sconfitta della Nazionale agli Europei contro la Spagna per 1-0. Il giocatore del PSG è stato il migliore in campo per gli Azzurri.

ERRORI – «Abbiamo sbagliato troppi passaggi facili e messa poca qualità e se sbagli così tanto loro ti puniscono. Siamo arrabbiati, ma usiamo questa cattiveria per l’ultima partita»

RIPARTENZA – «ll destino è ancora nelle nostre mani, non dobbiamo fasciarci la testa. Avremo da fare contro la Croazia, ma sono convinto che possiamo farcela»

DA SALVARE – «Salvo l’atteggiamento della squadra. Abbiamo corso tanto, forse male, ma ripartiamo da questo atteggiamento sapendo che dobbiamo fare molto meglio»