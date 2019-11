Spagna, Luis Enrique duro: «Moreno ambizioso e sleale. L’ho cacciato io» – VIDEO

Il ct della Spagna, Luis Enrique, ha spiegato il perchè ha cacciato il suo storico vice Moreno che ha creato un caso

Luis Enrique guiderà le Furie Rosse ad Euro2020 ma il ritorno in panchina del ct, dopo la malattia della figlia, non è stato esente da polemiche in Spagna. L’allontanamento di Moreno, suo ex vice che ha guidato le Furie Rosse alla qualificazione, ha creato un vero e proprio caso in Spagna. Luis Enrique spiega in conferenza stampa.

«Moreno è stato sleale e io non posso volere una persona così con me. L’ambizione cieca non è una virtù ma un difetto. Il mio problema con Moreno risale a settembre quando mi ha detto di voler guidare la Spagna anche a Euro 2020. Io lo capisco, capisco anche la sua delusione e l’ambizione di un allenatore, ma per me è stato sleale e io non posso lavorare con una persona così, con un’ambizione cieca che non è una virtù ma un difetto»