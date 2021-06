Luis Enrique parla dopo il pareggio contro il Portogallo in amichevole: ecco le dichiarazioni del ct della Spagna

«Mi aspettavo una partita simile a quanto accaduto in Portogallo. Abbiamo avuto più possesso palla, abbiamo pressato molto bene, loro non hanno avuto difficoltà a uscire dalle retrovie, penso che abbiamo fatto abbastanza bene. D’altronde quando si gioca un’amichevole contro una squadra di questo livello si riesce a non perdere e si vedono cose positive, è sempre interessante. Negli ultimi mesi abbiamo giocato due partite contro Germania, Olanda, Portogallo e non ne abbiamo perse nessuna».