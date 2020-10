Spagna, Luis Enrique: «Non so se Cristiano Ronaldo giocherà»

Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Portogallo

«Non so se giocherà Cristiano Ronaldo, ma per noi l’obiettivo non cambia, a prescindere che possa essere una motivazione per affrontarlo. Cercheremo di fare le cose meglio del Portogallo, questo è l’obiettivo. L’amichevole mi dà l’opportunità di provare più cose. In questa prima partita darò la priorità ai giocatori che hanno trovato meno spazio. Ma questo non cambia gli obiettivi: vincere ogni partita. La squadra è al di sopra di ogni giocatore. La Nazionale è fatta per giocare in un modo, indipendentemente dai giocatori. L’obiettivo è essere più forti come blocco e sfruttare le individualità. Ho parlato con Kepa e lo vedo molto bene, pronto. Gli errori accadono nella carriera di tutti i giocatori, non è la fine del mondo. È il momento ideale per dimostrare di che pasta è fatto. Si sta allenando ad un livello molto alto».