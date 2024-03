Spagna, Morata fischiato al Bernabeu, il ct: «Provo imbarazzo»

Le parole di Luis De La Fuente, ct della Spagna, dopo i fischi riservati ad Alvaro Morata al Bernabeu. I dettagli

Luis de la Fuente ha parlato in conferenza stampa dopo il 3-3 in amichevole contro il Brasile. Il commissario tecnico della Spagna ha commentato i fischi riservati al Bernabeu ad Alvaro Morata da ex Real Madrid.

PAROLE – «Mi fa male nell’anima che nel mio paese si fischi un giocatore della nazionale. Mi vergogno. Il Bernabéu è stato enorme, ma come spagnolo mi vergogno quando si fischia un giocatore della Spagna. Anche se la stragrande maggioranza ha sostenuto la Spagna. È un lavoro di tutti educare nel sostegno alla selezione. Qui bisogna mettere da parte i colori dei club, e questo è un lavoro della stampa. Vediamo se tutti insieme possiamo risolvere questo problema».