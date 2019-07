SPAL, Marco D’Alessandro ha raccontato le sue prime sensazioni nell’ambiente estense. Ecco l’intervista

Marco D’Alessandro è il nuovo rinforzo della Spal di Semplici. Ai microfoni di Tuttomercatoweb, il classe 1991 ha parlato della sua nuova avventura con gli estensi.

Ecco le sue parole: «Sono molto entusiasta. Quando ho saputo dell’interessamento della SPAL sono stato molto contento. Dove giocherò? Nasco come centrocampista esterno, ma ho giocato spesso come esterno alto. Nella mia carriera ho avuto il limite del gol, proverò a riscattarmi. Col mister posso migliorare ancora di più e non vedo l’ora di mettermi al lavoro. Semplici? Indubbiamente avere un allenatore con un’identità precisa, ti aiuta. Può aiutare a fare meglio. Numero di maglia? Vorrei prendere il settantasette, a mio figlio piace e quindi se sarà possibile lo vorrò riprendere anche quest’anno».