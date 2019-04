Spal-Genoa 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Spal-Genoa, 34ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Ormai giunti agli sgoccioli della stagione, la lotta per la salvezza si fa sempre più entusiasmante ed agguerrita. Due delle protagoniste principali, SPAL e Genoa, si sfideranno al “Paolo Mazza” di Ferrara alle ore 15, per un match ad alto tasso di tensione. Le due squadre arrivano da momenti decisamente differenti: la squadra di casa, allenata da Semplici, è reduce da cinque vittorie su sei partite, un ruolino di marcia straordinario che le ha permesso di risalire dalle zone caldissime, mettendosi nelle condizioni di poter superare quota 40 punti con una vittoria. La squadra allenata da Prandelli, invece, vive un momento di grande crisi, fatto da quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite: con una vittoria dell’Empoli, terzultimo, e una contemporanea sconfitta a Ferrara, per il Grifone la situazione diventerebbe davvero drammatica. Proprio per questo, urge una vittoria risanatrice. Ecco la cronaca live del match.

Spal-Genoa 0-0: tabellino

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Missiroli, Murgia, Fares; Floccari, Petagna. Allenatore: Semplici

Genoa (3-5-2): Radu; Gunter, Romero, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Mazzitelli, Criscito; Pandev, Kouamé. Allenatore: Prandelli

Spal-Genoa: probabili formazioni e pre-partita

Qui SPAL. A poche giornate dal termine la squadra di Semplici dovrà cercare di consolidare il grande vantaggio conquistato nelle ultime gare di campionato. Per farlo servirà una vittoria anche contro il Genoa, diretta concorrente per la salvezza e, per l’occasione, il tecnico si affiderà ancora al super collaudato 3˗5˗2. Senza lo squalificato Cionek e gli indisponibili Jankovic, Dickmann e Simic, Semplici darà spazio a Bonifazi˗Regini˗Vicari in difesa, con Missiroli in cabina di regia, coadiuvato da Murgia e Kurtic. Sulle ali agiranno Lazzari e Fares a sostegno delle punte Floccari e Petagna.

Qui Genoa. La situazione in casa rossoblù è nettamente più complicata, dal momento che il Grifone non riesce più a vincere. L’arrivo di Prandelli non ha dato i frutti sperati e ora la squadra si trova a dover lottare per rimanere in Serie A. Per l’occasione, il tecnico dovrà rinunciare a Veloso, squalificato, e Hiljemark, Favilli e Sturaro infortunati. Modulo speculare con Biraschi, Romero, Zukanovic in difesa, Lazovic, Lerager, Radovanovic, Rolon, Criscito a centrocampo e la coppia d’attacco composta da Kouamé e Pandev.

SPAL (3–5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari. A disp.: Gomis, Poluzzi, Regini, Costa, Valoti, Schiattarella, Valdifiori, Antenucci, Paloschi, Rizzo Pinna, Spina. Allenatore: Leonardo Semplici.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Rolon, Criscito; Kouamé, Pandev. A disp.: Marchetti, Jandrei, Gunter, Pereira, Lakicevic, Pezzella, Mazzitelli, Bessa, Schafer, Dalmonte, Lapadula. Allenatore: Cesare Prandelli.

Spal-Genoa: precedenti

Quella che andrà in scena al “Paolo Mazza” di Ferrara tra SPAL e Genoa sarà la sfida numero 10 tra le due compagini, in Emilia, per un bilancio che pende a favore dei padroni di casa con 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Dal suo ritorno in massima serie, la squadra di Semplici ha collezionato due pareggi e un successo contro il Grifone. L’incontro della scorsa stagione si concluse con una vittoria di misura della squadra di casa, grazie alla marcatura siglata da Antenucci. Gli unici due successi rossoblù risalgono al lontano 1957 ˗ vittoria per 2˗1 ˗ e nel 1959, con una più netta vittoria per 5˗1. Il Genoa, in questa stagione, vanta anche il record negativo, insieme al Chievo, di minor marcature siglate da inizio 2019 in Serie A, solo otto.

Spal-Genoa: arbitro

Sarà il Sig. Davide Massa della sezione di Imperia l’arbitro designato a dirigere la sfida tra SPAL e Genoa. Per il direttore di gara classe ’81, originario di Imperia e bancario di professione, sarà la gara numero 25 in stagione, tra Serie A, Europa League, Champions League e Qualificazioni europee. Per l’occasione, l’imperiese sarà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Alassio, il quarto ufficiale sarà Abisso mentre alla postazione VAR siederanno Irrati e Marrazzo.

Spal-Genoa Streaming: dove vederla in tv

Spal-Genoa sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.