Spal Lazio: non basta un Luis Alberto sublime da mezzala

Brutta sconfitta per la Lazio in casa della Spal. Non è bastato un Luis Alberto che da mezzala ha disputato un partitone

Tanti rimpianti in casa Lazio per la brutta sconfitta contro la Spal, poiché fotografa esattamente il tipo di passo falso che negli anni scorsi ha compromesso la qualificazione in Champions League. Una delle poche buone notizie per Simone Inzaghi è nella prestazione di Luis Alberto, che da mezzala ha fatto la differenza, catalizzando la manovra offensiva biancocelesti.

Basti pensare che è per distacco il giocatore con più passaggi totali (84), oltre che quello con più passaggi chiave (3). E’ stato pure il biancoceleste con più tiri e più dribbling. Inzaghi spera che lo spagnolo abbia la continuità mancata l’anno scorso