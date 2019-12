Il presidente della Spal, Walter Mattioli, chiarisce la posizione del suo club di fronte ad un possibile addio di Petagna

Walter Mattioli, presidente della Spal, allontana ogni sorta di dubbio sulla permanenza di Petagna. Ecco le sue parole a margine della consegna dei Collari d’Oro del Coni.

«Petagna? Resta qui con noi. La Serie A e’ difficile, servono mezzi importanti. Abbiamo affrontato il modo di fare calcio come una famiglia sportiva. Facciamo fatica ma abbiamo i mezzi per restare in A. Siamo determinati».