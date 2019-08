Mercato Spal più aperto che mai: le novità per centrocampo e attacco

Il mercato della Spal è ancora apertissimo. Gli estensi pensano ad un rinforzo per il centrocampo e lavorano per l’attacco

In casa Spal si lavora sul mercato. Gli estensi hanno bisogno di rinforzare il centrocampo dopo l’infortunio di Fares e per questo hanno in mente due nomi. Il primo è quello di Reca, che può giocare come esterno sinistro a centrocampo o fare il terzino sulla medesima fascia. L’altro profilo che interessa è quello di Simone Padoin, svincolato.

Come spiega poi La Nuova Ferrara, in attacco la squadra di Semplici vuole provare a blindare Andrea Petagna, il bomber che ha ricevuto offerte dal Milan.