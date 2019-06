La Spal è alla ricerca del primo rinforzo in vista della prossima stagione: tra i vari nomi spunta quello di Saponara

Come riportato da La Nuova Ferrara, la Spal è alla ricerca del primo rinforzo in vista della prossima stagione. Tra i vari nomi ci sarebbe quello del trequartista ex Sampdoria, Riccardo Saponara.

Secondo il giornale ferrarese, il calciatore gradirebbe anche la destinazione. Dopo il prestito nei blucerchiati, il giocatore della Fiorentina potrebbe dunque approdare ai biancazzurri.