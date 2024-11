Nations League, Di Stefano: «Spalletti getterà basi importanti. Quel modulo per l’Italia può essere fondamentale»

Nations League, il giornalista Di Stefano, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a SampNews24 sulla Nazionale di Luciano Spalletti

Nations League, il giornalista Di Stefano, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a SampNews24 sulla Nazionale di Luciano Spalletti

Infine una domanda generale sulla nazionale italiana al termine dei gironi di Nations League. Come vedi gli azzurri dopo il flop all’Europeo? Cosa ti convince e cosa meno della squadra di Spalletti?

«⁠Spalletti sta gettando delle basi importanti. Il 3-5-2 credo che sia il modulo più congeniale alle caratteristiche degli uomini scelti dal ct. Proseguendo in questa direzione sono sicuro che l’Italia diventerà una formazione difficile da affrontare per chiunque. Ci sono però alcuni aspetti che non mi convincono. Retegui non mi sembra del tutto a suo agio con questa impostazione tattica che invece mi sembra perfetta per un centravanti con le caratteristiche di Kean. Mentre spero che la linea della 3-5-2 non possa diventare limitante nella convocazione di alcuni calciatori che meriterebbero di esserci, come ad esempio Zaccagni. Sono certo che queste perplessità però rimarranno solo tali, reputo Spalletti un allenatore molto intelligente che saprà curarsi di ogni dettaglio per il solo bene della Nazionale»