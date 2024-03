Spalletti, 100 giorni per fare l’Italia: che scelte farà?

Mancano 100 giorni all’inizio dell’Europeo: Luciano Spalletti alle prese con le decisioni degli Azzurri: le ultime notizie

Mancano 100 giorni all’inizio dell’Europeo 2024 in Germania e Luciano Spalletti si trova a dover fare delle scelte sugli uomini a cui affidare la maglia Azzurra. Come riportato da la Gazzetta dello Sport il ct ha alcuni punti fermi: a cominciare dal blocco Inter – Acerbi, Bastoni Darmian, Barella e Dimarco e Frattesi – ed è tentato dalla difesa a 3, molto utilizzata dalle squadre di Serie A, a cominciare proprio dai nerazzurri, ma anche da Juve, Atalanta, Torino, Roma. Il 4-3-3 non andrà in soffitta, ma questo dà più opzioni al ct. Spazio anche a nuovi volti: per le amichevoli di marzo tra i convocati dovrebbero esserci nuovi volti come Buongiorno, Calafiori e Cambiaso.

I principali dubbi sono in attacco per il tecnico di Certaldo. Il numero 9 è il problema maggiore: Immobile è in calo, Scamacca è finito ai margini dell’Atalanta, Kean è fuori dai radar e Lucca è ancora acerbo. Al momento i principali candidati per una maglia da titolare sono Retegui e Raspadori. Sulla trequarti e sugli esterni invece c’è abbondanza di scelte. A cominciare da Chiesa, il “Sinner” di Spalletti, che alla Juve fatica, ma che in nazionale può tornare stabilmente sulla fascia, a Pellegrini, rinato alla Roma. Ci sono poi gli adattabili Frattesi – sulla trequarti – e Raspadori, Orsolini e l’incognita Zaniolo.