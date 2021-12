Squalifica Spalletti, il Napoli presenta ricorso e spera nella riduzione

Il Napoli ha presentato il ricorso per la squalifica di mister Luciano Spalletti dopo l’espulsione di Sassuolo e le due giornate date al tecnico

Il Napoli ha presentato il ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a Luciano Spalletti dopo l’espulsione rimediata contro il Sassuolo.

La società azzurra spera in una riduzione per avere il tecnico in panchina per la sfida contro l’Empoli. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, venerdì è attesa la sentenza della corte d’appello.