Spalletti sul sorteggio: «Poteva andare meglio, ma siamo l’Italia»

Le parole di Luciano Spalletti, allenatore della Nazionale, dopo il sorteggio degli Europei 2024. I dettagli

Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport dopo il sorteggio dell’Italia agli Europei.

SORTEGGIO – «Poteva andare meglio? Sì, ma eravamo in quarta fascia. Però non dobbiamo mai dimenticarci del fatto che siamo l’Italia. Difficile fare pronostici ora, mancano ancora tanti mesi. L’Albania ha sicuramente dimostrato di saper stare in campo. La Spagna? Noi sappiamo che molto dipende dal nostro livello di condizione in quel momento, dalla preparazione che abbiamo potuto sviluppare in questo momento sia a livello di crescita del campionato che di rapporti e relazioni tra di noi».

SPAGNA E CROAZIA – «Chi ama questo sport deve avere il gusto della sfida, del confronto, altrimenti si perde qualsiasi piacere. Poi è chiaro che dentro una partita ci sono vari momenti dove la squadra deve assumere un atteggiamento di squadra compatta, a volte ci sarà da difendere con 10 giocatori al limite dell’area, ma le intenzioni sono sempre quelle di proporre un calcio offensivo E che Vialli ci protegga».